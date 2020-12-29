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Министр обороны провел служебное совещание

Министр обороны провел служебное совещание 29 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также ком
Армия
29 декабря 2020 г. 18:59
Министр обороны провел служебное совещание

29 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания об указаниях президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в Азербайджанской армии под руководством главы государства и выполнением предстоящих задач.

На совещании генерал-полковник З.Гасанов особо отметил важность воспитания личного состава в боевом духе, на основе бесценной преданности Родине, государству и Верховному главнокомандующему, национально-нравственных ценностей, патриотизма и привязанности к национальным корням, а также укрепления воинской дисциплины.

Министр обороны поручил обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, для повышения уровня интенсивной боевой подготовки.

Поинтересовавшись проводимыми на освобожденных территориях инженерно-саперными работами и мероприятиями инженерного обеспечения войск, министр обороны дал конкретные указания командно-начальствующему составу в связи с повышением бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также улучшением материально-технического обеспечения и оснащения подразделений.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Defense Minister holds official meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri xidməti müşavirə keçirib

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