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Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана

Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных
Армия
3 ноября 2022 г. 15:29
Министр обороны провел проверку частей и соединений на юге Азербайджана

По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеготовность воинских частей и соединений, дислоцированных в южных регионах республики.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

3 ноября министр обороны понаблюдал за учениями воинских частей Сил специального назначения, проходящими на указанных территориях.

Было доложено, что на учениях, проводимых в целях проверки и дальнейшего повышения боеготовности спецназа, военнослужащие профессионально выполняют все поставленные задачи. Взаимодействие между видами войск в спецоперациях, проводимых при поддержке ВВС и ракетно-артиллерийских подразделений, организовано на высоком уровне.

Затем было продемонстрировано выполнение задач в соответствии с очередным этапом учений.

Согласно плану учений, спецназовцы, продвигаясь под огнем, открытым с применением настоящих боеприпасов в условиях реального боя, приблизились к обороняющемуся условному противнику, нейтрализовали его живую силу и огневые средства, и продвинулись вглубь.

В ходе учений также были выполнены действия по ведению боя в населенном пункте, высадке десанта в глубину условного противника, устройству засады и доставке снабжения группам по воздуху.

Положительно оценив ход учений, генерал-полковник З.Гасанов встретился со спецназовцами, поинтересовался их нуждами и выступил перед личным составом.

В своем выступлении министр обороны отметил, что мужество и героизм, проявленные спецназовцами в Отечественной войне, а также в последних противостояниях, были высоко оценены Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что их снабжение и обеспечение, дальнейшее повышение боеготовности находятся в центре пристального внимания.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения по изучению азербайджанской армией имеющегося боевого опыта и его применению в учебно-тренировочном процессе, проводимом современными методами.

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