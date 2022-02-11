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Министр обороны дал поручения военнослужащим

Министр обороны дал поручения военнослужащим Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства провели встречу с военнослужащими в Лачынском районе.
Армия
11 февраля 2022 г. 12:33
Министр обороны дал поручения военнослужащим

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства провели встречу с военнослужащими в Лачынском районе.

Как передает Report, министр рассказал о реформах и работах, проведенных по формированию армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

З.Гасанов еще раз довел до сведения военнослужащих, что глава государства высоко ценит героизм и самоотверженность, проявленные в Апрельских боях 2016 года, боях при Гюннюте в 2018 году, Товузских боях 2020 года и 44-дневной Отечественной войне. Он подчеркнул, что армия Азербайджана и впредь будет оснащаться самым современным оружием, боевой техникой и оборудованием.

Министр обороны также коснулся деятельности сил, которые после завоевания победы в Отечественной войне пытаются бросить тень на авторитет армии Азербайджана в информационной сфере, и призвал быть внимательными по отношению к распространяемой клеветнической и провокационной информации, хранить военную и служебную тайны.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri ordu barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirib, hərbçilərə tapşırıq verib

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