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Министр обороны проинспектировал наземную станцию управления беспилотниками

Министр обороны проинспектировал наземную станцию управления беспилотниками 18 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части.
Армия
18 марта 2021 г. 15:12
Министр обороны проинспектировал наземную станцию управления беспилотниками
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18 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено, что оснащенный современным оборудованием пункт управления и наземная станция обеспечат непрерывную и качественную координацию полетов военной авиации и БПЛА.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему наращиванию возможностей военной авиации.

Отметим, что 18 марта министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия двух воинских частей ВВС.

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