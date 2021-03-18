Министр обороны проинспектировал наземную станцию управления беспилотниками

18 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части.

18 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинспектировал пункт управления полетом и наземную станцию управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории реконструированной воинской части.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено, что оснащенный современным оборудованием пункт управления и наземная станция обеспечат непрерывную и качественную координацию полетов военной авиации и БПЛА.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему наращиванию возможностей военной авиации.

Отметим, что 18 марта министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия двух воинских частей ВВС.