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    Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии объектов военного назначения

    Закир Гасанов дал соответствующие указания© Mod.gov.az

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии отвечающего современным требованиям парка полевого командного пункта, оснащенного новой автомобильной техникой, оборудованием и техническими средствами.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в боксах хранения, пунктах технического обслуживания и ремонта автомобильной техники, а также в аккумуляторных цехах и дал соответствующие указания.

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