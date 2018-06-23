Министр обороны принял участие в открытии нового административного здания Коммунально-эксплуатационного управления

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии капитально отремонтированного нового административного здания Коммунально-эксплуатационного управления.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства, министру обороны было доложено, что четырехэтажное здание, оснащенное централизованной отопительной системой, электричеством, водой и газом, состоит из свыше ста административных и служебных помещений, а также конференц-зала, предназначенного для проведения торжественных церемоний. Все комнаты оснащены мебелью и коммуникационными линиями.

На территории здания построены контрольно-пропускной пункт, боксы для хранения специальной автомобильной техники, столовая, посажены деревья и декоративные цветочные кустарники, а также проложен асфальт. После открытия здания и ознакомления с территорией, министр обороны дал указания в связи с улучшением социально-бытовых, жилищно-эксплуатационных и коммунальных условий военнослужащих.