Министр обороны принял участие в церемонии выпуска "Базового курса морских коммандос"

По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

Об этом сообщили Report в Минобороны.

15 июня – в День национального спасения министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередной церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос», состоявшейся в воинской части Военно-морских сил.

Сначала министр обороны и личный состав возложили цветы к мемориалу, воздвигнутому на территории воинской части в честь шехидов, почтив их светлую память.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В своем выступлении на церемонии выпуска министр обороны особо отметил важность подобных курсов в повышении профессионализма личного состава, поздравил выпускников и весь личный состав с Днем национального спасения и пожелал им успехов в службе. Генерал-полковник З.Гасанов поведал о позитивных переменах, достигнутых благодаря реформам, проводимым в Азербайджанской Армии с учетом модели Вооруженных сил Турции.

Подчеркнув, что морские пехотинцы, равно как и все военнослужащие Азербайджанской Армии, проявили мужество в Отечественной войне, министр отметил, что героизм наших военнослужащих высоко ценится Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым.

Министр обороны выразил признательность турецким офицерам и всему личному составу за организацию и проведение на высоком уровне курса, состоявшегося с участием профессиональных турецких инструкторов.

Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическим пням. Выпускникам были вручены сертификаты. Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Министр обороны ознакомился с экспозицией оружия и технических средств, состоящих на вооружении морских пехотинцев.

В заключение на полигоне, находящемся на территории воинской части, были представлены показательные выступления водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.