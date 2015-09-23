​Министр обороны Азербайджана поздравил личный состав Вооруженных сил с праздником Гурбан

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Вооруженных сил с праздником Гурбан. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

В тексте поздравления говорится: "Уважаемые офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, солдаты и матросы!

От всей души поздравляю вас с праздником Гурбан.

Под руководством уважаемого президента Ильхама Алиева наша страна уверенно развивается по пути демократии и прогресса. Сегодня экономика страны динамично развивается, уровень жизни населения растет, повысилась оборонная мощь республики, еще больше укрепилась независимость.

Я верю, что личный состав Вооруженных сил, оставаясь верен Конституции Азербайджанской Республики, воинской клятве и Уставу, и впредь будет с честью выполнять свой служебный долг и повышать боевую и морально-психологическую подготовку во имя восстановления территориальной целостности республики и освобождения наших исконных земель от оккупантов.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в службе".