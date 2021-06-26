Министр обороны поздравил личный состав Азербайджанской армии

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.

Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится: "Азербайджанская армия как гарант защиты и безопасности страны, чья независимость вечна и необратима, заняла свое место среди сильнейших армий мира и играет важную роль в сохранении мира и стабильности в регионе. Отдельный азербайджанский корпус, созданный 26 июня 1918 года, был основой армии АДР.

Благодаря Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, успешно продолжающему политический курс великого лидера в сфере армейского строительства, сегодня ВС Азербайджана достигли уровня армий мировых держав.

В 44-дневной Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего против провокаций армянских вооруженных сил доблестная Азербайджанская армия освободила исторические земли, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией.

Благодаря мудрой и дальновидной политике Верховного главнокомандующего Вооруженными силами и силе армии была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. И сегодня на освобожденных территориях развевается трехцветный азербайджанский флаг", - говорится в поздравительном послании.