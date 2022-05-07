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Министр обороны: Повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок

Министр обороны: Повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок 7 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
7 мая 2022 г. 15:05
Министр обороны: Повысить интенсивность мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок

7 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В совещании участвовали заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

На совещании был проведен подробный анализ оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического, инженерного и другого боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению бдительности личного состава.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указания командующим родами войск в связи с повышением интенсивности мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок, передал соответствующие поручения по укреплению боевых позиций и окоп, а также по поддержанию путей снабжения в постоянном рабочем состоянии.

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Версия на английском языке Azerbaijani defense minister instructs army to increase combat readiness
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov döyüş hazırlığı tədbirləri və təlimlərin artırılması barədə tapşırıq verib

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