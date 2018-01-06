Министр обороны поставил перед войсками задачи для подготовки к новому учебному периоду

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие войсками, начальники главного управления министерства, управлений и служб, а также посредством видеосвязи ответственные офицеры и командующие региональными объединениями и частями.

Министр обороны донес до сведения личного состава предстоящие в новом году задачи, напомнил о поручениях верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

З.Гасанов дал поручения для постоянной подготовки войск к выполнению боевых заданий с целью подготовки в новый учебный период, усовершенствованию боевого и морально-психологического состояния личного состава, а также дал поручения командирам и начальникам в других направлениях.