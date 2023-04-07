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Министр обороны Азербайджана посетил Горный учебный центр коммандос

Министр обороны Азербайджана посетил Горный учебный центр коммандос По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева 7 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Горный учебный центр коммандос.
Армия
7 апреля 2023 г. 14:52
Министр обороны Азербайджана посетил Горный учебный центр коммандос

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева 7 апреля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Горный учебный центр коммандос.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны ознакомился с ходом проведения "Начального курса коммандос", в котором принимают участие курсанты 4-го курса Военного института имени Гейдара Алиева.

Было доложено, что в ходе полевых занятий, проводимых в военном городке на территории населенных пунктов, участвующий в курсах состав отрабатывает современные методы ведения боя, действия в горах и иные действия в условиях, соответствующих реальному бою. Основное внимание в ходе тренировок уделяется совершенствованию индивидуальных способностей, оттачиванию боевых навыков и повышению лидерских качеств военнослужащих.

Понаблюдав за тренировками, генерал-полковник З.Гасанов встретился с личным составом и поинтересовался его нуждами.
Министр обороны отметил, что по указанию Верховного Главнокомандующего в армии Азербайджана продолжаются реформы в области военного образования, равно как и в других областях. Было отмечено, что в процессе подготовки профессиональных офицерских кадров используется турецкая модель и подготовка коммандос является неотъемлемой частью этого процесса.
В целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих, дальнейшего повышения боеспособности подразделений на тренировках отрабатываются современные методы ведения боя, военнослужащие осваивают правила эффективного применения современного вооружения и военной техники, введенных в арсенал армии Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что в Апрельских боях, в ходе Гюннутской операции, в Отечественной войне и в последующих операциях азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь всему миру. Было отмечено, что работа по дальнейшему укреплению и развитию армии продолжается и в настоящее время. Министр особо подчеркнул, что будущие офицеры, обучающиеся в Военном институте, должны достойно выполнять возложенные на них обязанности, наряду со всеми остальными военнослужащими.

Понаблюдав за тренировками, министр прибыл в нововведенный в эксплуатацию медпункт в Центре. Министру обороны было доложено, что в медпункте, отвечающем современным требованиям, созданы все необходимые условия для обеспечения здоровья военнослужащих, оказания им первой помощи и, в случае необходимости, эвакуации в госпиталь. В медпункте предусмотрен приемно-диагностический кабинет, палаты и административные помещения.

Затем генерал-полковник З.Гасанов осмотрел полевой лагерь курсантов. Министр ознакомился с условиями, созданными в лагере для эффективной организации пребывания, питания и досуга личного состава.

Министр обороны дал свои рекомендации привлеченному к курсам составу по более глубокому освоению занятий и их дальнейшему становлению настоящими военными специалистами.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи по повышению боевой готовности.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov visits Commando Mountain Training Center
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Komando Dağ Təlim Mərkəzini ziyarət edib

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