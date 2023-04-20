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Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск в городе Алматы

Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск в городе Алматы Mинистр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы.
Армия
20 апреля 2023 г. 08:53
Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск в городе Алматы

Mинистр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала был возложен венок к памятнику первому министру обороны Республики Казахстан генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, воздвигнутому на территории института, была почтена его память.

Министру обороны был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности военного института.

После ознакомления с институтом было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Defense Minister visits Military Institute of Land Forces in Almaty
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri Almatıda Quru Qoşunlarının Hərbi İnstitutunu ziyarət edib

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