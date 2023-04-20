Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск в городе Алматы

Mинистр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Военный институт Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова в городе Алматы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Сначала был возложен венок к памятнику первому министру обороны Республики Казахстан генералу армии Сагадату Нурмагамбетову, воздвигнутому на территории института, была почтена его память.
Министру обороны был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности военного института.
После ознакомления с институтом было сделано фото на память.