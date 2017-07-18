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    Министр обороны посетил Учебно-тренировочный комплекс на базе Военно-морских сил

    Закир Гасанов наблюдал за практическими действиями личного состава в условиях, приближенных к аварийным

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 18-го июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Учебно-тренировочный комплекс на базе Военно-морских сил Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В комплексе с целью постоянного повышения уровня боеготовности с личным составом проводятся учебные тренировки по сохранению устойчивости надводных кораблей и катеров на воде, противопожарной безопасности, а также поддержанию боеспособности кораблей.

    Министр обороны наблюдал за практическими действиями личного состава в условиях, приближенных к аварийным.

    Осмотрев сторожевой корабль, министр поинтересовался его обеспечением, уровнем готовности имеющихся на вооружении боевых средств и дал соответствующие указания.

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