Министр обороны посетил Учебно-тренировочный комплекс на базе Военно-морских сил

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ 18-го июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Учебно-тренировочный комплекс на базе Военно-морских сил Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В комплексе с целью постоянного повышения уровня боеготовности с личным составом проводятся учебные тренировки по сохранению устойчивости надводных кораблей и катеров на воде, противопожарной безопасности, а также поддержанию боеспособности кораблей.

Министр обороны наблюдал за практическими действиями личного состава в условиях, приближенных к аварийным.

Осмотрев сторожевой корабль, министр поинтересовался его обеспечением, уровнем готовности имеющихся на вооружении боевых средств и дал соответствующие указания.