Министр обороны посетил новую вертолетную воинскую часть в прифронтовой зоне - ВИДЕО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в новой вертолетной воинской части, которая базируется в прифронтовой зоне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Встретившись с летным и техническим составом, министр обороны проверил уровень боеготовности, потенциал и возможности эффективного применения армейской авиации.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующее поручение командованию Военно-воздушных сил в связи с проведением учебно-тренировочной подготовки военных пилотов в соответствии с планом летной практики.