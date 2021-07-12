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Министр обороны посетил могилы Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

Министр обороны посетил могилы Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева 12 июля руководящий состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боев.
Армия
12 июля 2021 г. 17:35
Министр обороны посетил могилы Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

12 июля руководящий состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, вначале минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших шехидами за независимость и обеспечение территориальной целостности нашей страны и вознесены молитвы за упокой их душ.

Затем были возложены цветы к могилам шехидов, павших в июле 2020 года, предотвращая провокации вооруженных сил Армении на Товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, и всех покоящихся на Аллее шехидов.

Продолжается ряд мероприятий, посвященных годовщине Товузских боев.

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Версия на английском языке ФотоDefense Ministry leadership visits graves of Polad Hashimov and Ilgar Mirzoyev
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevin məzarlarını ziyarət edib

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