Министр обороны посетил могилы Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева

12 июля руководящий состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боев.

12 июля руководящий состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею шехидов по случаю годовщины Товузских боев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, вначале минутой молчания была почтена память сынов Родины, павших шехидами за независимость и обеспечение территориальной целостности нашей страны и вознесены молитвы за упокой их душ.

Затем были возложены цветы к могилам шехидов, павших в июле 2020 года, предотвращая провокации вооруженных сил Армении на Товузском участке армяно-азербайджанской государственной границы, и всех покоящихся на Аллее шехидов.

Продолжается ряд мероприятий, посвященных годовщине Товузских боев.