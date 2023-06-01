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Министр обороны поручил пресекать любые провокации незаконных армянских вооруженных формирований

Министр обороны поручил пресекать любые провокации незаконных армянских вооруженных формирований На учебно-методических сборах с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений Азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления, была проанализирована оп
Армия
1 июня 2023 г. 12:19
Министр обороны поручил пресекать любые провокации незаконных армянских вооруженных формирований

На учебно-методических сборах с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений Азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления, проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что осуществляемые в последнее время незаконными армянскими вооруженными формированиями военные перевозки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций армии Азербайджана в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность.

Министр обороны дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.

Напомним, что 1 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли в Учебно-тренировочный центр Азербайджанской армии и заслушали доклады руководящего состава в связи с учебно-методическими сборами.

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Версия на английском языке Defense Minister sets task to suppress any possible provocation by illegal Armenian armed detachments
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri qanunsuz erməni silahlılarının təxribatlarının qarşısının dərhal alınması barədə tapşırıq verib

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