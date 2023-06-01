Министр обороны поручил пресекать любые провокации незаконных армянских вооруженных формирований

На учебно-методических сборах с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений Азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления, была проанализирована оп

На учебно-методических сборах с командирами оперативных (коммандос), мотострелковых, механизированных подразделений Азербайджанской армии и их заместителями, проводившиеся в Центре военных игр Института военного управления, проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что осуществляемые в последнее время незаконными армянскими вооруженными формированиями военные перевозки на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями наших подразделений, а также обстрел позиций армии Азербайджана в Агдамском, Тертерском и других направлениях, могут спровоцировать напряженность.

Министр обороны дал конкретные поручения о продолжении бесперебойного наблюдения за деятельностью незаконных армянских вооруженных формирований, а также о постоянной готовности к немедленному и решительному предотвращению любой возможной провокации.

Напомним, что 1 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли в Учебно-тренировочный центр Азербайджанской армии и заслушали доклады руководящего состава в связи с учебно-методическими сборами.