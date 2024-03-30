Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручение по дальнейшему повышению интенсивности тренировок и практических занятий, проводимых в воинских частях.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручение по дальнейшему повышению интенсивности практических занятий, проводимых в воинских частях.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на служебном совещании в Центральном командном пункте.

В ходе совещания проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя, с применением принятого на вооружение современного оружия, техники и других боевых средств.

Министр обороны поручил уделить пристальное внимание сохранению здоровья личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных с 1 по 30 апреля 2024 на срочную действительную военную службу по распоряжению президента Азербайджанской Республики, проявить чуткое отношение к процессу их адаптации и в плановом порядке провести проводы военнослужащих, завершивших срок службы.