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Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях

Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручение по дальнейшему повышению интенсивности тренировок и практических занятий, проводимых в воинских частях.
Армия
30 марта 2024 г. 11:37
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал поручение по дальнейшему повышению интенсивности практических занятий, проводимых в воинских частях.

Как сообщает Report, об этом министр заявил на служебном совещании в Центральном командном пункте.

В ходе совещания проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки воинских частей, совершенствовании их служебно-боевой деятельности.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил важность дальнейшего повышения интенсивности учений и практических занятий, проводимых в соответствии с условиями реального боя, с применением принятого на вооружение современного оружия, техники и других боевых средств.

Министр обороны поручил уделить пристальное внимание сохранению здоровья личного состава, изучению личностно-психологических особенностей новобранцев, призванных с 1 по 30 апреля 2024 на срочную действительную военную службу по распоряжению президента Азербайджанской Республики, проявить чуткое отношение к процессу их адаптации и в плановом порядке провести проводы военнослужащих, завершивших срок службы.

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Версия на английском языке Colonel General Zakir Hasanov: 'Increase intensity of exercises and practical classes held in military units'
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri göstəriş verib: Hərbi hissələrdə təlimlər və praktiki məşqlərin intensivliyi artırılsın

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