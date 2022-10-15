Закир Гасанов наблюдал за ходом занятий по боевой подготовке

15 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из учебных центров.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Министр обороны наблюдал за ходом занятий по огневой подготовке военнослужащих на нововведенном в эксплуатацию общевойсковом стрельбище учебного центра.
Отмечается, что на стрельбище имеются стрелковые отсеки и тактические кабинеты для выполнения личным составом огневых тренировок с использованием боевой техники и различных видов стрелкового оружия, а также нормативов по огневой подготовке.
Министр обороны дал соответствующие поручения по глубокому постижению военнослужащими своих служебных обязанностей, точному выполнению нормативов по огневой подготовке, в том числе по дальнейшему повышению боевой готовности.