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Закир Гасанов наблюдал за ходом занятий по боевой подготовке

Закир Гасанов наблюдал за ходом занятий по боевой подготовке 15 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из учебных центров.
Армия
15 октября 2022 г. 14:38
Закир Гасанов наблюдал за ходом занятий по боевой подготовке

15 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили один из учебных центров.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Министр обороны наблюдал за ходом занятий по огневой подготовке военнослужащих на нововведенном в эксплуатацию общевойсковом стрельбище учебного центра.

Отмечается, что на стрельбище имеются стрелковые отсеки и тактические кабинеты для выполнения личным составом огневых тренировок с использованием боевой техники и различных видов стрелкового оружия, а также нормативов по огневой подготовке.
Министр обороны дал соответствующие поручения по глубокому постижению военнослужащими своих служебных обязанностей, точному выполнению нормативов по огневой подготовке, в том числе по дальнейшему повышению боевой готовности.

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