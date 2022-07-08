Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде

8 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за учебными тренировками подразделений коммандос Сухопутных войск в Ходжавендском районе.

8 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за учебными тренировками подразделений коммандос Сухопутных войск в Ходжавендском районе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводившихся в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год на труднопроходимой местности, коммандос продемонстрировали высокий профессионализм.

Министру обороны было доложено о решении, принятом согласно плану учений.

Было отмечено, что по сценарию подразделение коммандос получило соответствующее задание по нейтрализации условного противника, учинившего провокацию, совершив налёт на населенный пункт в направлении государственной границы.

Незамедлительно покинув пункты постоянной дислокации, коммандос, используя рельеф местности и не вступая в бой с условным противником, захватили господствующие высоты и выполнили фортификационную деятельность.

Обнаруженные в соответствии с полученными разведывательными данными позиции условного противника были уничтожены путем засады и набега.

Высоко оценив учения, проводившиеся в целях совершенствования умений командного состава принимать оперативные и оптимальные решения, а также оттачивания тактической выучки в горной и лесной местности, министр обороны дал соответствующие поручения.