О нас

Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде

Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде 8 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за учебными тренировками подразделений коммандос Сухопутных войск в Ходжавендском районе.
Армия
8 июля 2022 г. 17:14
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде

8 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов понаблюдал за учебными тренировками подразделений коммандос Сухопутных войск в Ходжавендском районе.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений, проводившихся в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год на труднопроходимой местности, коммандос продемонстрировали высокий профессионализм.

Министру обороны было доложено о решении, принятом согласно плану учений.

Было отмечено, что по сценарию подразделение коммандос получило соответствующее задание по нейтрализации условного противника, учинившего провокацию, совершив налёт на населенный пункт в направлении государственной границы.

Незамедлительно покинув пункты постоянной дислокации, коммандос, используя рельеф местности и не вступая в бой с условным противником, захватили господствующие высоты и выполнили фортификационную деятельность.

Обнаруженные в соответствии с полученными разведывательными данными позиции условного противника были уничтожены путем засады и набега.

Высоко оценив учения, проводившиеся в целях совершенствования умений командного состава принимать оперативные и оптимальные решения, а также оттачивания тактической выучки в горной и лесной местности, министр обороны дал соответствующие поручения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Xocavəndə gedib, komandolara tapşırıqlar verib

Самое читаемое

«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32
В Саатлы произошло массовое отравление
В Саатлы произошло массовое отравление
4 июля 2022 г. 15:21
Азербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
ФотоАзербайджан направил Украине очередную гуманитарную помощь
5 июля 2022 г. 10:12
Милан пополнил состав нападающим сборной Бельгии
"Милан" пополнил состав нападающим сборной Бельгии
5 июля 2022 г. 19:10
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
Агентство господдержки НПО выбрало аудитора
6 июля 2022 г. 09:20
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
37-летний голкипер перешел в «Ренн»
7 июля 2022 г. 08:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi