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Министр обороны понаблюдал за командно-штабными учениями на освобожденных территориях

Министр обороны понаблюдал за командно-штабными учениями на освобожденных территориях В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск, на освобожденных территориях проведены командно-штабные учения.
Армия
10 июня 2023 г. 10:46
Министр обороны понаблюдал за командно-штабными учениями на освобожденных территориях

В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск, на освобожденных территориях проведены командно-штабные учения.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Задействованные в учениях соединения, объединения и части были приведены в различные степени боевой готовности и выведены в районы предназначения. Было обеспечено развертывание органов управления на территории, осуществлены мероприятия во взаимодействии с подразделениями других видов войск.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за ходом командно-штабных учений, в том числе за действиями подразделений на местности.

Прибыв на командный пункт управления, развернутый в полевых условиях, генерал-полковник З.Гасанов проверил организацию действий, заслушал доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых в ходе проведения операций на карте и макете местности.

Было отмечено, что основной целью учений, проводимых с учетом боевого опыта, обретенного в ходе Отечественной войны и последующих операций, с применением современных методов управления на труднопроходимой местности, является повышение уровня знаний командиров и соответствующих должностных лиц, а также навыков управления и оперативного принятия решений.

Затем под руководством генерал-полковника З.Гасанова состоялось совещание по итогам учений.

Положительно оценив ход учений, министр довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Министр обороны дал конкретные поручения о достойном выполнении задач, поставленных Верховным Главнокомандующим перед азербайджанской армией, и готовности в любой момент незамедлительно и решительно пресечь возможные провокации.

В заключение перед должностными лицами были поставлены задачи о поддержании высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих, более качественного и интенсивного проведения учений и тренировок.

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Версия на английском языке ФотоCommand-staff exercises held in liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov azad edilmiş ərazilərdə komanda-qərargah təlimini izləyib

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