Министр обороны побывал в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в дислоцированных на освобожденных территориях воинских частях продолжаются строительные работы.

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в дислоцированных на освобожденных территориях воинских частях продолжаются строительные работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Проверив уровень боеготовности личного состава, министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Министру обороны было доложено, что комплексы оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения потребностей военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.

Министр дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов пообедал с личным составом.