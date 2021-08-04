О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны побывал в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях

Министр обороны побывал в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в дислоцированных на освобожденных территориях воинских частях продолжаются строительные работы.
Армия
4 августа 2021 г. 18:00
Министр обороны побывал в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева в дислоцированных на освобожденных территориях воинских частях продолжаются строительные работы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в нескольких новопостроенных и капитально отремонтированных воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Проверив уровень боеготовности личного состава, министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению боеспособности.

Министру обороны было доложено, что комплексы оснащены современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения потребностей военнослужащих. В воинских частях предусмотрены оружейные комнаты, казармы, столовые, кухни, медпункты, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарные узлы и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны наградил группу отличившихся на службе военнослужащих ценными подарками.

Министр дал соответствующие указания по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов пообедал с личным составом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Defense Minister visits several new military units stationed in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri azad olunmuş ərazilərdəki bir neçə yeni hərbi hissədə olub

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении госграницы
4 августа 2021 г. 18:30
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
Объявлен прием на вакантные места для учителей в Баку, Сумгайыте и Абшероне
4 августа 2021 г. 18:04
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
Назначен новый глава представительства ЕС в Азербайджане
4 августа 2021 г. 16:01
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
4 августа 2021 г. 15:19
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
4 августа 2021 г. 14:15
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках
Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о кадровых перестановках
4 августа 2021 г. 13:10
Прогноз погоды в Азербайджане на август
Прогноз погоды в Азербайджане на август
4 августа 2021 г. 11:45
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
В Саатлы завели уголовное дело на подделавшего документы главврача
4 августа 2021 г. 11:11
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 38 человек
В Грузии за сутки от коронавируса умерли 38 человек
4 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi