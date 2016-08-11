Министр обороны Азербайджана побывал в Учебном центре Сил специального назначения

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другой руководящий состав министерства 11 августа побывал в Учебном центре Сил специального назначения.

Как сообщили Report в министерстве, министр обороны поинтересовался ходом занятий по боеподготовке курсантов специального назначения и наблюдал за учебными тренировками.

Был проведен осмотр современного оружия, технических средств и оснащения, дополнительно добавленного в вооружение сил специального назначения после апрельских боев согласно поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева. Затем были проверены тактические навыки и практическая стрельба личного состава.

Встретившись с личным составом, министр обороны высоко оценил боеспособность, опыт и духовно-психологическую подготовку Вооруженных сил.