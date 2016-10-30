Министр обороны побывал в одной из военных авиабаз

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ С целью проверки боевой готовности Военно-воздушных сил, Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов побывал в одной из военных авиационных баз.

Как передает Report, со ссылкой Министертво Азербайджана, министр обороны встретился с летным и техническим составом, проверил состояние боевой готовности военной авиации, ее возможности и эффективное применение, взлетно-посадочную полосу, тренажерные комнаты, текущее состояние вспомогательных зданий и сооружений.

На встрече с офицерским составом до личного состава были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим, господином Ильхамом Алиевым перед Вооруженными Силами в сфере военного строительства.

Министру обороны были продемонстрированы боеспособность, практические полеты, подготовка состава и возможности наземной станции управления нового образца БПЛА местного производства.

Министр обороны поставил задачи перед командованием Военно-воздушных сил в связи с проведением летной практики и учебно-тренировочной подготовки военных пилотов в соответствии с планом.

В конце встречи руководство министерства пообедало вместе с летным и техническим составом.