Министр обороны ознакомился с условиями, созданными в нововведенной в эксплуатацию воинской части

Сдан в эксплуатацию очередной военный объект, построенный на освобожденных территориях по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Сдан в эксплуатацию очередной военный объект, построенный на освобожденных территориях по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Посетивший освобожденные территории министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели нововведенную в эксплуатацию воинскую часть и ознакомились с созданными здесь условиями.

Министру обороны было доложено, что для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне здесь построены здание штаба, казарма, служебные помещения, медпункт и другие объекты инфраструктуры, оснащенные современным оборудованием.

Было отмечено, что для оперативного управления подразделениями в ходе боевых действий, а также обеспечения взаимодействия с другими видами войск в новом штабе предусмотрен узел связи и серверная комната, оснащенная современными информационно-коммуникационными средствами.

Ознакомившись с созданными условиями, министр обороны дал указания о принятии соответствующих мер по дальнейшему повышению индивидуальных навыков и способностей штабных офицеров и командного состава по управлению подразделениями.