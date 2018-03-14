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    Министр обороны отметил Йель Чершенбеси вместе с личным составом, участвующим в учениях - ВИДЕО

    Министр обороны вместе с личным составом, участвующим в учениях, отметил Йель Чершенбеси - ВИДЕО

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства отметили Йель Чершенбеси вместе с участвующими в учениях военнослужащими.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Встретившись с личным составом накануне праздника Новруз, который является одной из древних традиций нашего национально-духовного наследия, министр обороны принял участие в праздничном веселье, а также побеседовал с солдатами и офицерами, собравшимися вокруг костра.

    В ходе встречи особо подчеркнув, что боеготовность, социально-бытовые условия, морально-психологическое состояние и боевой дух личного состава находится на высоком уровне, военнослужащие выразили готовность выполнить приказ Верховного главнокомандующего о восстановлении территориальной целостности страны.

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