Министр обороны оценил деятельность коммандос в сентябрьских боях

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов оценил деятельность специальных подразделений коммандос в сентябрьских боях

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов оценил деятельность специальных подразделений коммандос в сентябрьских боях.

Как сообщает турецкое бюро Report, отвечая на вопросы журналистов, З.Гасанов отметил, что в Азербайджане уже созданы и действуют военные подразделения коммандос.

"В последних боях они продемонстрировали свои возможности и успешно выполнили поставленные задачи", - подчеркнул министр обороны.

Отметим, что 25 октября в Стамбуле стартовала выставка оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022", в которой принимают участие 876 компаний и 24 университета. Азербайджан представляет делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.