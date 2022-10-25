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Министр обороны оценил деятельность коммандос в сентябрьских боях

Министр обороны оценил деятельность коммандос в сентябрьских боях Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов оценил деятельность специальных подразделений коммандос в сентябрьских боях
Армия
25 октября 2022 г. 15:28
Министр обороны оценил деятельность коммандос в сентябрьских боях

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов оценил деятельность специальных подразделений коммандос в сентябрьских боях.

Как сообщает турецкое бюро Report, отвечая на вопросы журналистов, З.Гасанов отметил, что в Азербайджане уже созданы и действуют военные подразделения коммандос.

"В последних боях они продемонстрировали свои возможности и успешно выполнили поставленные задачи", - подчеркнул министр обороны.

Отметим, что 25 октября в Стамбуле стартовала выставка оборонной, аэрокосмической и космической промышленности "SAHA EXPO 2022", в которой принимают участие 876 компаний и 24 университета. Азербайджан представляет делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым и министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister evaluates performance of commandos in September battles
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri komandoların sentyabr döyüşlərindəki fəaliyyətini qiymətləndirib

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