Министр обороны обсудил с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна перспективы военного сотрудничества

15:15

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 30 января встретился в Баку с главнокомандующим Силами обороны Бахрейна фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом аль-Халифой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Министр обороны выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказанную Бахрейном Азербайджану, а также за поддержку в международных организациях во время 44-дневной Отечественной войны, завершившейся победой азербайджанской армии.

Фельдмаршал шейх Халифа бин Ахмед аль-Халифа подчеркнул важность взаимных визитов в развитии двустороннего сотрудничества.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах, а также о вопросах региональной безопасности", - подчеркивает Минобороны.