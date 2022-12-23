Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году

В течение этого года прошло около 20 совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

В течение этого года прошло около 20 совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Об этом в эксклюзивном интервью анкарскому бюро Report сообщил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр отметил, что совместные военные учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции проводятся ежегодно, и их количество растет:

"Хочу особо отметить, что в 2022 году у нас прошло около 20 совместных учений с ВС Турции. Последними учениями был "Братский кулак". В ходе этих учений вновь была продемонстрирована высокая боеготовность и боеспособность личного состава ВС Азербайджана и Турции".