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Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году

Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году В течение этого года прошло около 20 совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.
Армия
23 декабря 2022 г. 12:24
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году

В течение этого года прошло около 20 совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Об этом в эксклюзивном интервью анкарскому бюро Report сообщил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр отметил, что совместные военные учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции проводятся ежегодно, и их количество растет:

"Хочу особо отметить, что в 2022 году у нас прошло около 20 совместных учений с ВС Турции. Последними учениями был "Братский кулак". В ходе этих учений вновь была продемонстрирована высокая боеготовность и боеспособность личного состава ВС Азербайджана и Турции".

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