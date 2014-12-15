Министр обороны: Необходимо уделить особое внимание повышению уровня юридического просвещения личного состава

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "За последний год более 10 тыс. отслуживших в рядах вооруженных сил солдат были привлечены на сверхсрочную военную службу по различным специальностям, что создает возможность укреплению боевой готовности и профессионализма в рядах вооруженных сил".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с личным составом и руководителями кадровых отделов вооруженных сил, военными юристами и психологами, а также с профессорско-педагогическим составом кафедр по гуманитарным предметам.

З.Гасанов добавил, что принятие в ряды вооруженных сил грамотных молодых специалистов повышает возможности в управлении современным оружием и военной техникой: "Поручение этой ответственной работы оставшимся на сверхсрочную службу военнослужащим дает положительный результат".

Министр также заявил о намерении создать широкие возможности для деятельности в армии военно-исследовательских органов: "Для защиты требований военного законодательства и распорядка, служащие в данной структуре офицеры должны с большей ответственностью выполнять свой долг. Необходимо уделить особое внимание повышению уровня юридического просвещения личного состава и проведению этой работы в соответствии с современными требованиями".