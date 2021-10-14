Министр обороны наградил военнослужащих, принимавших участие в миссии в Афганистане

Приказом министра обороны награждена группа военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Приказом министра обороны награждена группа военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Состоялась церемония вручения наград азербайджанским миротворцам, представившим нашу страну и армию на высоком уровне, проявившим храбрость и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и выполнении поставленных задач.

Генерал-майор Кянан Сеидов довел до личного состава приказ министра обороны и вручил военнослужащим медали Азербайджанской Республики "За доблесть" и "За отличие в военной службе".

Отметим, что 7 октября текущего года соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики военнослужащие, принимавшие участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, были также награждены медалями "За отвагу" и "За военные заслуги".