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Министр обороны наградил военнослужащих, принимавших участие в миссии в Афганистане

Министр обороны наградил военнослужащих, принимавших участие в миссии в Афганистане Приказом министра обороны награждена группа военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.
Армия
14 октября 2021 г. 17:52
Министр обороны наградил военнослужащих, принимавших участие в миссии в Афганистане

Приказом министра обороны награждена группа военнослужащих азербайджанской армии, принимавших участие в миссии "Решительная поддержка" в Исламской Республике Афганистан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Состоялась церемония вручения наград азербайджанским миротворцам, представившим нашу страну и армию на высоком уровне, проявившим храбрость и самоотверженность при исполнении служебных обязанностей и выполнении поставленных задач.

Генерал-майор Кянан Сеидов довел до личного состава приказ министра обороны и вручил военнослужащим медали Азербайджанской Республики "За доблесть" и "За отличие в военной службе".

Отметим, что 7 октября текущего года соответствующим Распоряжением Президента Азербайджанской Республики военнослужащие, принимавшие участие в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, были также награждены медалями "За отвагу" и "За военные заслуги". 

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Версия на английском языке Zakir Hasanov awards service members for merits shown in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Əfqanıstanda xidmət etmiş hərbçiləri təltif edib

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