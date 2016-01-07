Министр обороны наградил двух офицеров из миротворцев Азербайджана в Афганистане - ФОТО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова были награждены два офицера, служащие в составе контингента Вооруженных сил Азербайджана в составе небоевой миссии "Решительная поддержка", которая осуществляется НАТО в Афганистане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, капитан медицинской службы Абдуллаев Шукюр Рустам оглу и капитан медицинской службы Акберов Гюндуз Фамиль оглу проявили профессионализм в оказании специализированной медицинской помощи людям, пострадавшим во время террористического акта, который был совершен 11 декабря 2015 года перед посольством Испании в Афганистане.

Часть раненых в результате теракта, который привел к человеческим жертвам, была эвакуирована в медпункт, где служили азербайджанские офицеры. Военные врачи оказали оперативную помощь тяжелораненым, провели успешные хирургические операции и спасли жизнь афганским гражданам.

Командование ВС Турции в Афганистане также высоко оценило профессионализм азербайджанских военнослужащих. Обоим офицерам было вручено благодарственное письмо, подписанное командующим контингентом в аэропорту Кабула, генералом дивизии Мехметом Джахитом Бакыром.