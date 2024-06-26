Министр обороны: Мы будем использовать возможности братской Турции и осуществлять совместное производство

25 июня – накануне Дня Вооруженных сил министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов дал интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ.

25 июня – накануне Дня Вооруженных сил министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов дал интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ.

Report представляет читателям данное интервью:

Сотрудник АзТВ Тофиг Аббасов: Во все времена армия и вооруженные силы играли неоценимую, исключительную роль в судьбах народов, сообществ и государств, так как они в первую очередь обеспечивали безопасность людей и неприкосновенность территориальных границ государств. Это правило действует и сегодня. В частности, мы видим, что с каждым днем возрастает количество рисков и угроз. Естественно, что и Азербайджанская армия достойно выполняет свою задачу в этом направлении.

Как вы знаете, 26 июня – день Вооруженных сил в Азербайджане. По этому случаю я вместе с моим коллегой из Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аббасали Ядигаровым попросили министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова ответить на наши вопросы. В первую очередь, мы выражаем признательность министру обороны Азербайджанской Республики за время, отведенное для интервью. Господин министр, разрешите в начале беседы поздравить вас и личный состав Вооруженных сил со 106-й годовщиной создания Национальной армии, так как это действительно знаменательное событие в истории нашего государства. С другой стороны, мы знаем, что глава государства, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию нашей армии, с тем, чтобы она отвечала велению времени. Конечно, в этом контексте осуществляется очень большая программа реформ. Думаю, что если в начале нашей беседы обратиться к великой Победе, одержанной в 2020 году, антитеррористическим мероприятиям 2023 года, то можно увидеть, что Национальная армия Азербайджана сегодня является одной из самых мощных армий мира. Хотелось бы, чтобы и вы, выразив отношение к данному вопросу, одновременно поделились мнением о боеспособности, техническом оснащении нашей армии и других важных вопросах.

Министр Закир Гасанов: Большое спасибо. Я тоже поздравляю вас с Днем Вооруженных сил Азербайджана. В первую очередь, хочу сказать, что Азербайджанская армия вот уже четыре года отмечает свой праздник как армия-победительница. Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в течение 44 дней восстановили территориальную целостность страны. Вы знаете, что в ходе этих операций азербайджанские солдаты проявили беспримерный героизм. Вслед за этим – в 2023 году Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм в ходе антитеррористической операции. Пользуясь случаем, хочу поздравить азербайджанский народ, семьи шехидов, ветеранов, наших гази. Хочу поздравить весь личный состав Вооруженных сил во главе с победоносным Верховным главнокомандующим. Поздравляю солдат, матросов, гизирей, мичманов, офицеров, высокопоставленных офицеров, желаю им здоровья, успехов во имя служения Азербайджану.

Сотрудник АзТВ: Конечно, постоянная высокая боеспособность нашей армии одновременно вселяет уверенность в нацию, народ, каждого представителя государства, так как люди живут не только заботами сегодняшнего дня, но и смотрят в будущее. Они хотят, чтобы их взгляд всегда был полон оптимизма. Очень важное значение в этом контексте представляют обороноспособность страны, наша боеспособность и умение противостоять угрозам. Мне кажется, что действительно, неслучайно сегодня в самых прогрессивных военных училищах различных стран Америки, Европы говорят об отваге Азербайджанской армии, изучают ее традиции и опыт. В чем заключается главный показатель, основной фактор, составляющий суть данного вопроса?

Министр Закир Гасанов: Вы совершенно справедливо отметили, что во время Отечественной войны Азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего продемонстрировала высочайший профессионализм. Осуществленные нашей армией операции, в целом, привнесли новшество в военную науку в мире. На встречах, переговорах в ходе визитов в различные страны я вижу, что к нам проявляют большой интерес. Поступают даже многочисленные обращения для изучения нашего опыта. Естественно, мы делимся опытом с государствами-союзниками, работа в этом направлении продолжается до сих пор. В то же время хочу особо отметить, - я говорил об этом и на прошлых встречах, - что, приступая к реформам в Азербайджанской армии, уважаемый господин Президент поставил конкретные задачи – создать современную, профессиональную армию, оснастить ее самым современным оружием и техникой, с тем чтобы армия была способна сражаться в самых сложных условиях. Мы добились этого. Хочу отметить, что до сих пор наш опыт изучают, мы и сами анализируем наши операции. Анализ показывает, что основные направления реформ намечены правильно. Мы увидели их результаты. Одновременно хочу подчеркнуть, что военная наука с каждым днем развивается. Мы глубоко изучаем ее. Мы изучаем и опыт, обретенный во время войны, и просчеты. Мы также изучаем использованные вооружения – применение каких из них принесло нам больше пользы, а какие недостаточно хорошо проявили себя в боях. Естественно, мы сделали выводы и заменили их. Весь этот анализ показал, что после применения опыта, обретенного во время войны, в ходе антитеррористической операции враг был разгромлен в короткий срок. В мире эту антитеррористическую операцию считают уникальной операцией, к ней проявляют интерес. Отрадно, что операции Азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего обстоятельно изучаются сегодня во всем мире.

Сотрудник АЗЕРТАДЖ : Господин министр, говоря об антитеррористических операциях, отмечу, что вокруг этих операций звучат разные версии. Какова была цель планирования, осуществления этих операций? Разумеется, цель очевидна - полное восстановление территориальной целостности, суверенитета Азербайджана. Но разные круги трактуют это по-разному. Тем не менее, было бы интересно услышать ваше мнение по этому поводу.

Министр Закир Гасанов: Хороший вопрос. Я тоже слышал о том, что звучат разные версии. Прежде всего хочу сказать, против кого была направлена эта операция. Если вы помните, уважаемый господин Президент в своих выступлениях неоднократно отмечал, что во время Отечественной войны одна из успешных операций Азербайджана была в Агдамском направлении. В окружение попало большое соединение вооруженных сил Армении - по нашим подсчетам, около 15-18 тысяч человек личного состава. Чтобы завершить эту операцию, мы собрали наши пушки, ракетные комплексы вокруг осажденных воинских формирований и приступили к мероприятиям по их обезвреживанию. Это было одной из причин, по которой Армения быстро подписала акт о капитуляции. Уважаемый господин Президент проявил гуманность и позволил осажденным не быть уничтоженными. Поэтому осажденный контингент по трехстороннему соглашению должен был немедленно покинуть территорию Азербайджана. Но они этого не сделали, наоборот, прибегли к провокациям, начали укреплять свои позиции. Знаете, уважаемый господин Президент в своих выступлениях отмечал, каковы были причины проведения антитеррористических операций. Во-первых, вы знаете, что они совершали провокации, проводили незаконные выборы. Армения официально поздравила их. Все это подготовило почву для проведения антитеррористической операции. Это первое. Во-вторых, вы спросили, кто был целью этой антитеррористической операции. Хочу особо отметить, что уважаемый господин Президент постоянно отмечает, что сам прекрасно знает, что и когда делать. Когда господин Президент собирал руководство всех силовых структур и давал поручения, он уделял особое внимание нескольким вопросам. В первую очередь, мне, естественно, была дана задача, касающаяся Армии, а именно - не наносить ударов по гражданским лицам, по гражданским объектам. Армия не входит ни в один населенный пункт. Армия действует только и исключительно против воинских формирований. Президент поставил задачи перед руководителями других ведомств - МВД, спецслужб, пограничных войск. Все эти задачи были даны правильно. Представители международных организаций приехали и все это увидели. При этом хочу сказать, что уважаемая Первый вице-президент также уделяла очень пристальное внимание гуманитарным вопросам. До начала антитеррористической операции, то есть перед массированными ударами, армяне, проживающие в Карабахской экономической зоне, были предупреждены за час вперед, чтобы они держались подальше от военных объектов. Вот такой гуманизм проявил Азербайджан. Все это говорит о том, что проводимая Азербайджаном операция была направлена только против армянских вооруженных сил. Знаете, недавно они сами подтвердили, что воинские формирования, расположенные в Карабахской зоне, являлись структурами, находящимися в подчинении армянских вооруженных сил.

Хочу затронуть еще один вопрос. После этой операции мы захватили большое количество трофеев - боеприпасов, техники, более 100 тысяч единиц стрелкового оружия. Что это значит? Это означает, что они создали здесь мобилизационные резервы. Согласно их плану, если бы здесь началась война, они подтянули бы сюда мобилизационные резервы Армении и использовали бы их. То есть все это мы знали и приняли меры. Должен сказать, что антитеррористическая операция была организована на очень высоком уровне, в частности, это касается планирования и взаимодействия личного состава. Все структуры – управленческие структуры, виды войск - настолько правильно понимали и профессионально выполняли свои обязанности, что везде говорят о том, что операция длилась лишь день. Я вам скажу, что вооруженные силы Армении были разгромлены в Карабахской экономической зоне в течение нескольких часов. По поручению уважаемого господина Президента все эти операции были проанализированы. В ходе антитеррористической операции Азербайджанская армия продемонстрировала большой профессионализм. Даже ведущие государства мира, их военнослужащие, проявляют интерес и высказывают свое мнение. Мы гордимся своими солдатами, офицерами. Мы добились этой победы благодаря несгибаемой воле нашего Верховного главнокомандующего.

Сотрудник АзТВ: Сказанное Вами еще раз подтверждает, что в Карабахском регионе радикальные элементы Армении намеревались превратить гражданское население в армию, и эти попытки были пресечены. Они вынашивали весьма опасные планы, и, безусловно, готовились к широкомасштабным операциям против азербайджанского народа. С другой стороны, они минировали дороги, коммуникации, чтобы создать проблемы для нас. Это говорит о неизбежности антитеррористических мер. Потому что все эти действия создавали почву для провокаций.

Министр Закир Гасанов: Да, я отметил, что предпосылки для начала антитеррористической операции уже были, они прибегали к провокациям. Как вы знаете, они минировали территории. Мы даже представили эти мины международным организациям. Эти мины были произведены после войны. Вместе с тем, хочу еще раз отметить, что военнослужащие, находящиеся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, входили в состав вооруженных сил Армении. В то же время, конечно, они использовали и местное население. Мы знаем это из прессы, сами они этого не скрывают. Еще раз подчеркну, антитеррористическая операция длилась менее суток. Мы начали в 13:00, части и соединения двигались очень упорядоченно и сразу перекрыли все пути снабжения армянских соединений, массированными ударами вывели из строя все их системы ПВО, управления. Мы заблокировали маневренность воинских частей, и в 22:00 руководство российских миротворческих сил обратилось ко мне, сообщив о капитуляции вооруженных формирований Армении, расположенных на территории Азербайджана. Но мы знали, мы видели, что они хотят выиграть время для маневра. Правда, 99 процентов их соединений уже спустя 9 часов оказались в окружении. Мы это видели. Но оставались некоторые структуры. Поэтому мы не согласились и заявили о продолжении операции. Мы полностью их нейтрализовали и окружили. В 9 часов утра мы выполнили задачи, возложенные на Министерство обороны. Когда было повторное обращение, мы сказали, чтобы обращались к политическому руководству. Они обратились, приняли условия Азербайджана. Я доложил Верховному главнокомандующему, и к 10 часам мы уже выполнили возложенную на нас задачу. В 11:00 я получил задачу начать подготовку, с 12 часов будет объявлено перемирие. То есть, Вооруженные силы Азербайджана, Министерство внутренних дел, органы спецслужб, пограничные войска, действуя во взаимодействии, под руководством уважаемого господина Президента в короткие сроки осуществили эту операцию на очень профессиональном уровне. Потом мы глубоко проанализировали операцию. Господин Президент поручил проанализировать каждый этап операции. Мы вели анализ и во время войны, делали выводы, устраняли недостатки, анализируем и сейчас. Например, мы наносили массированные огневые удары, теперь наши земли свободны. Более 99 процентов ударов были нанесены по целям с высокой точностью. То есть, если во время Отечественной войны было точно нанесено около 80 процентов точных даров, то уже в этой операции мы добились еще большей точности. Теперь наши территории свободны, можно посмотреть на месте. Теперь еще более очевидно, что маневры и другие вопросы были правильно спланированы, выполнены верно и своевременно. То есть все это позволяет нам еще раз сказать, что операция была организована на высоком уровне, и Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм.

Сотрудник АзТВ: Как известно, нигде ни один гражданский объект не был разрушен, гражданские лица не пострадали. Это еще один важный момент в военной истории, за которым стоит отвага Азербайджанской армии.

Министр Закир Гасанов: Должен сказать еще вот о чем. В ходе операции проводились еще несколько других операций. К примеру, мы убедились в том, что армяне, всякий раз покидая территорию или во время таких операций, уничтожали наши природные ресурсы – сжигали, грабили, увозили с собой, взрывали. Поэтому Министерство экономики представило список крупных предприятий, где имелись наши природные ресурсы, с тем чтобы мы спасли их. К примеру, были созданы группы военной полиции, которые, тут же перейдя к действиям в ходе операции, окружали данные предприятия, сохраняли, спасали их. Это измеряется миллиардами долларов. То есть были несколько таких предприятий. Это свидетельствует о том, что данные задачи были выполнены во взаимосвязи, с высоким профессионализмом.

Сотрудник АзТВ: В начале беседы мы с большим интересом послушали вас, вы говорили о реформах. Одна из составных частей данных реформ заключается в подготовке новых кадров высокого уровня, так как армейские подразделения укомплектовываются, что служит важным фактором, моментом, обусловившим наши успехи в дальнейшем. В этой связи господин Президент высказал очень известную мысль. Он сказал, что какой бы мощной ни была армия, какой бы техникой она ни была обеспечена, какие бы технологии ни освоила, Победу добывает солдат и офицер с оружием в руках. Мне кажется, что индивидуальные показатели нашей армии, навыки личного состава в результате реформ также находятся на высоком уровне, на уровне современных требований. Как вы считаете?

Министр Закир Гасанов: Хочу несколько шире ответить на этот вопрос. Я всегда говорил об этом. Приобретение нового, современного оружия – десять процентов дела. Здесь есть условия, условия хранения этого оружия. К примеру, сегодня современное вооружение необходимо хранить в таких условиях, чтобы оно в техническом отношении находилось в полной готовности к бою. Там работают кондиционеры, есть прочие вопросы. Представьте себе, есть такие ракетные системы, над которыми ежедневно приходится проводить 15 операций, с тем чтобы они постоянно были готовы к боевой обстановке. Мы видели, что во время 44-дневной Отечественной войны враг столкнулся с проблемами в данном вопросе. Стреляли, но куда попадали, неизвестно. То есть были и другие проблемы – процесс хранения оружия и боеприпасов, вопрос их постоянного восстановления. Как сказал господин Президент, важнейший вопрос – это использующие их люди. Подготовка оружия – 50 процентов дела, а подготовка личного состава – другие 50 процентов. Следует отметить, что господин Президент уделяет этому особое внимание. Как вам известно, по поручению господина Президента мы тесно сотрудничаем с Вооруженными силами братской Турции. Вооруженные силы Турции – одна из ведущих армий НАТО. Мы используем и применяем их опыт. В частности, есть Распоряжение о создании Национального университета обороны. Вы знаете, что Президент издал распоряжение, связанное с созданием новых военных колледжей в составе Национального университета обороны. Это – большой шаг на пути повышения профессионализма Азербайджанской армии. Там, в том числе, есть прекрасные финансовые условия для повышения интереса молодежи к военной профессии. То есть в этом направлении проводится большая работа. Мы создали социальную базу колледжей в Нахчыване, Баку. Видим, что есть большой интерес. Поступило уже более 1000 обращений для обучения в этих колледжах. Деятельность колледжей в целом направлена на подготовку профессиональных кадров. Это очень важно. В целом, должен сказать, что я могу проанализировать. В 2013 году я получил назначение в Министерство обороны. Прошло уже более 10 лет. Азербайджанская армия под руководством уважаемого господина Президента прошла большой путь развития. Она считается в мире высокопрофессиональной армией и пользуется большим авторитетом. В частности, достаточно высок боевой опыт. Куда ни поедешь, всюду в ведущих государствах задают интересные вопросы. Я всегда отвечал лишь на один вопрос. Они спрашивают, в чем основная причина вашей Победы? Я говорю, что в железной воле уважаемого господина Президента. Видите, какие двойные стандарты сегодня имеют место против Азербайджана, какие провокации совершаются, звучат выступления, проводятся заседания, все это бесполезно. Эта твердая воля предотвращает провокации против Азербайджана.

Сотрудник АЗЕРТАДЖ: Давайте поговорим о международном сотрудничестве Азербайджана в военной сфере. Как нам известно, после Шушинской декларации Азербайджан и Турция стали военными союзниками. В какой степени проведенные после того азербайджано-турецкие военные учения, развитие оборонной промышленности нашей страны повлияли на техническое оснащение и международный авторитет наших Вооруженных сил?

Министр Закир Гасанов: Говоря о нашем военном сотрудничестве, мы в первую очередь упоминаем братскую Турцию. Вы совершенно верно отметили, что согласно Шушинской декларации мы являемся союзниками, интеграция двух армий находится на высоком уровне, причем не только в образовании, обучении, но и во всех сферах. Даже наши пункты управления связаны друг с другом. Мы осуществляем совместную деятельность. У нашего уважаемого господина Президента есть знаменитое изречение: «Одна нация – два государства и один кулак». Есть виды обучения как в образовании, так и в области подготовки кадров. Как вам известно, осуществляется обмен опытом, а также проводится большая работа в сфере военной промышленности. В скором времени на основании принятого господином Президентом решения в Азербайджане также будет организовано производство самых современных вооружений и техники или их частей. Хочу особо отметить, отрадно, что военная промышленность братской Турции стремительно развивается. Речь идет не только о «Байрактар», «Акынджы», есть и другие вопросы. Должен сказать, что, в частности, в последние годы военная промышленность Турции получила большое развитие. Естественно, этим пользуется и Азербайджан. Работа в этом направлении осуществляется высокими темпами.

Сотрудник АзТВ: Господин министр, в течение последних лет мы видим, что в Азербайджане проводятся выставки, конференции в связи с демонстрацией оружия, военных технологий, и год от года повышается число участников. Отрадно, что уже появились виды вооружения азербайджанского производства, которые внимательно изучают и покупают у нас представители зарубежных стран. Конечно, это один из основных моментов в ряду приоритетов. Если вы помните, в начале года в одном из интервью местным телеканалам господин Президент сказал, что мы вступаем в новый этап и у этого этапа новые приоритеты. Хотелось бы, чтобы вы выразили свое отношение к этому вопросу: о каких приоритетах идет речь и насколько мы близки к их решению?

Министр Закир Гасанов: Хороший вопрос. Вы видите, что происходит в мире. К сожалению, ситуация накаляется день ото дня. Расширяются войны, увеличивается количество стран, вовлеченных в войны, и каждое государство принимает меры по обеспечению своей безопасности. Мы видим подтверждение большой дальновидности уважаемого господина Президента, создавшего Министерство оборонной промышленности. Сейчас необходимо стать в очередь для приобретения вооружения в мире. К сожалению, весь мир вооружается. Если сейчас мы сравним нынешнюю ситуацию с тем, что было пять лет назад, то увидим большие изменения. Поэтому мы уже пришли к этому полностью подготовленными. У нас есть возможность обеспечить наши потребности как минимум на 70 процентов. Наша цель заключается в том, чтобы поднять это на более высокий уровень. Речь идет о стрелковом оружии. Сейчас мы поставили перед собой цель обеспечения себя другими снарядами, ракетами. Заверю вас в том, что за каждым словом господина Президента стоят дела, в этом направлении проводится большая работа. Перед Азербайджаном поставлены такие задачи, которые мы, иншаллах, решим, и это отрадный факт, обеспечим себя самым современным оружием, техникой и вооружением. Мы используем возможности братской Турции и наладим совместное пооизводство.

Сотрудник АЗЕРТАДЖ: Господин министр, интересен еще один вопрос. Действительно, в последнее время у этого вопроса есть и политическая сторона. Армения продолжает политику милитаризации. Получает из разных стран оружие различного калибра, среди них иногда бывает и наступательное вооружение. Как обстоят дела с подготовкой в нашей армии к новому периоду? Вы отметили соответствие новому периоду, но планируются ли Азербайджанской армией какие-нибудь шаги против этого оружия?

Министр Закир Гасанов: Вообще, армия каждого государства всегда должна быть в состоянии готовности. Мы следим за всеми процессами, протекающими в соседних государствах. Мы интересуемся и изучаем развитие их вооруженных сил, то есть, направления вооружения. Естественно, мы радуемся успехам дружественных государств, и глубже изучаем тех, с кем у нас есть проблемы. Глубоко изучаем каждое оружие, его возможности, какие могут быть для нас проблемы, учитываем все это. Также хотел бы отметить, что господин Президент в своем выступлении открыто сказал, что если мы увидим, что существует угроза для Азербайджана, мы примем ответные меры. Он неоднократно говорил, что не только Армения, но и никакое государство не может угрожать Азербайджану, и не может говорить с Азербайджаном на языке угроз. Азербайджан сильное государство, у него сильный руководитель и мощная армия. Это первое условие. Нарудя с этим мы предпринимаем свои меры. Верховный главнокомандующий сохраняет этот вопрос под пристальным вниманием.

Сотрудник AзТВ: Господин министр, фактически мы видим, что в соответствии с поручениями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева наш военный бюджет также увеличивается из года в год. Естественно, этот вопрос пугает некоторые силы. С другой стороны, они неуместно пытаются обвинить Азербайджан в проведении политики милитаризации. Однако мы отвергаем все неуместные замечания и обвинения. Потому что Азербайджан в течение 30 лет сталкивался с очень большими угрозами извне, из-за рубежа, потом мы пережили период оккупации. Как вы думаете, почему звучат эти необоснованные обвинения? Каковы их намерения? При этом они знают, что у Азербайджана нет территориальных претензий к какому-либо государству, и у нас нет спорной ситуации с каким-либо государством, за исключением Армении. На что рассчитаны эти пиар-кампании?

Министр Закир Гасанов: Двойные стандарты. С момента восстановления независимости Азербайджана мы сталкиваемся с двойными стандартами. Тридцать лет наши земли были под оккупацией. Что случилось? Они принимали решения, но за этими решениями ничего не стояло. 20 процентов наших земель были оккупированы, у нас было более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Об этом никто не говорит. Армянам, переселившимся отсюда, мы создали все условия. Никто не выгонял их отсюда, но вы видели, что когда они сами уходили и встречались с вами - журналистами, они говорили, что нас никто не выгоняет, мы уезжаем отсюда целыми и невредимыми. Им даже давали топливо, чтобы уехать, обеспечивали продовольствием. Сюда приехали две группы из ООН, они приехали и увидели. Ведь, когда я говорил об операции, я говорил не просто так, уважаемый господин Президент дал серьезное поручение. Уважаемая Первый вице-президент строго контролировала гуманитарные вопросы. Они знали, что эти двойные стандарты все еще будут применяться против нас. Но мы приняли наши меры.

Как бы ни старались, к счастью, они все еще не могут достичь своих целей. Они собираются, разговаривают, что-то говорят. Твердая воля уважаемого господина Президента предотвращает все это. Вместе с тем, у некоторых крупных государств есть свои интересы на Кавказе. Они хотят реализовать свои большие интересы посредством народов, которые здесь живут. Естественно, мы не должны этого допустить. Мы не должны позволить им создать здесь напряженность. Народы здесь годами жили в атмосфере напряженности. И поэтому необходимо постараться, чтобы был мир, прогресс и чтобы все народы Кавказа жили в благополучии.

Сотрудник AзТВ: Господин министр, большое спасибо за интервью. Конечно, авторитет нашей страны в мире неуклонно растет. Мощь нашей армии также возросла в разы. Мы уверены, что способны сохранить безопасность, стабильность. Союзники, безусловно, являются важным фактором в этих процессах. Но есть один факт- Вооруженные силы Азербайджана – наш самый надежный союзник. Сегодня мы с гордостью отмечаем 106-ю годовщину создания нашей Армии. Еще раз поздравляем вас и в вашем лице личный состав с этим событием. Желаем вам новых успехов. Конечно же, внимание господина Президента к Армии полностью оправдывает себя. Мы еще раз демонстрируем, что Азербайджанская армия является одним из важнейших институтов, стоящих на страже стабильности, мира и спокойствия.

Министр Закир Гасанов: Большое спасибо, благодарю.