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Министр обороны Италии прибыл с визитом в Азербайджан

Министр обороны Италии прибыл с визитом в Азербайджан Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с визитом в Азербайджан.
Армия
24 сентября 2024 г. 10:27
Министр обороны Италии прибыл с визитом в Азербайджан

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Крозетто прибыл в Баку по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова для участия в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024.

Итальянскую делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов и другой руководящий состав ведомства.

В ходе визита Крозетто проведет встречи по перспективам азербайджано-итальянского военного сотрудничества и другим вопросам.

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