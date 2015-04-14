​Министр обороны Ирана посетит Азербайджан с официальным визитом

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с послом Ирана в Азербайджане Мохсеном Пакайином.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече министр обороны заявил, что встречи глав двух государств играют важную роль в развитии двусторонних отношений между Ираном и Азербайджаном, в том числе, успешно продолжают развиваться связи и в военной области.

Затрагивая военно-политическую обстановку в регионе, З.Гасанов отметил, что агрессивная и захватническая политика Армении продолжается по сей день, переговоры затягиваются до сих пор, а все это негативно сказывается на ситуации в регионе.

Посол в свою очередь отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана. Он сказал, что так называемые "выборы", которые намерена провести армянская сторона на оккупированных территориях Азербайджана, носят провокационный характер и направлены на дестабилизацию обстановки в регионе. Он добавил, что его страна ни при каких обстоятельствах не признает их итоги.

На встрече были обсуждены детали предстоящего визита в Азербайджан министра обороны Ирана, генерал-майора Хусейна Дехгани. Визит состоится 20-21 апреля.