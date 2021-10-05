Министр обороны: Дружба Азербайджана, Грузии и Турции продолжится

"Дружба и взаимная поддержка между Грузией, Азербайджаном и Турцией продолжится и в будущем"

"Дружба и взаимная поддержка между Грузией, Азербайджаном и Турцией продолжится и в будущем".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, турецкие и азербайджанские военные приняли участие в учениях "Noble partner" и "Agile Spirit" в Грузии.

Дж. Бурчуладзе выразил благодарность министрам обороны Азербайджана и Турции генерал-полковнику Закиру Гасанову и Хулуси Акару за плодотворные двусторонние и трехсторонние встречи.