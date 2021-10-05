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Министр обороны: Дружба Азербайджана, Грузии и Турции продолжится

Министр обороны: Дружба Азербайджана, Грузии и Турции продолжится "Дружба и взаимная поддержка между Грузией, Азербайджаном и Турцией продолжится и в будущем"
Армия
5 октября 2021 г. 15:07
Министр обороны: Дружба Азербайджана, Грузии и Турции продолжится
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"Дружба и взаимная поддержка между Грузией, Азербайджаном и Турцией продолжится и в будущем".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, турецкие и азербайджанские военные приняли участие в учениях "Noble partner" и "Agile Spirit" в Грузии.

Дж. Бурчуладзе выразил благодарность министрам обороны Азербайджана и Турции генерал-полковнику Закиру Гасанову и Хулуси Акару за плодотворные двусторонние и трехсторонние встречи.

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Версия на английском языке Burchuladze says Georgia-Azerbaijan-Turkey friendship will continue
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: “Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə dostluğu davam edəcək”

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