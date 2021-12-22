Бурчуладзе: Стабильный Азербайджан представляет значимость для обеспечения безопасности региона

Развитый и стабильный Азербайджан представляет исключительную значимость для обеспечения безопасности региона.

Развитый и стабильный Азербайджан представляет исключительную значимость для обеспечения безопасности региона.

По сообщению грузинского бюро Report, об этом на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, находящийся с официальным визитом в Азербайджане,

Как отметили в Министерстве обороны Грузии, министр рассказал об инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили по “мирному соседству” на Южном Кавказе.

Дж.Бурчуладзе выразил признательность президенту дружественного Азербайджана за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

На встрече были обсуждены форматы двустороннего и трехстороннего сотрудничества в области обороны. Министр отметил положительную динамику отношений Грузии с Азербайджаном в оборонной сфере, назвав азербайджано-турецко-грузинское сотрудничество уникальным, успешным форматом.