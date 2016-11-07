Министр обороны Грузии: Проведение военных учений - внутреннее дело Азербайджана

Тбилиси. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Грузинская сторона уделяет особое внимание развитию трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает грузинской бюро Report, об этом журналистам заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

По его словам, установлены также векторы развития отношений с Азербайджаном и Турцией: "Мы продолжаем деятельность в этом направлении. В настоящее время продолжаются работы по доведению трехстороннего сотрудничества до высшего уровня".

Министр также прокомментировал широкое обсуждение в некоторых кругах подготовки азербайджанской армии к проведению широкомасштабных военный учений: "Азербайджан является суверенным государством и проведение таких учений является внутренним делом. Мы не видим никакой угрозы в этих учениях и не обеспокоены по этому поводу".

Л.Изория подчеркнул, что сотрудничество Грузии с НАТО имеет важное значение для региона: "Турция является членом НАТО. Мы тесно сотрудничаем как с Турцией, так и с НАТО. 10 ноября НАТО впервые в своей истории проведет наземные военные учения в Грузии - стране, которая не является членом организации. По моему мнению, это показатель высокого уровня наших отношений. Думаю, что наше сотрудничество играет важное значение для региона".