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Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане.
Армия
10 июня 2024 г. 15:21
Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Грузии.

Отмечается, что в ходе визита министр Чиковани встретится с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Также министр обороны Грузии почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения в Баку, возложив венок к их могилам.

Грузинская делегация также посетила Аллею шехидов в Баку, возложив венок к мемориалу "Вечный огонь".

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