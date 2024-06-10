Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане.

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани находится с официальным визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Грузии.

Отмечается, что в ходе визита министр Чиковани встретится с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

Также министр обороны Грузии почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения в Баку, возложив венок к их могилам.

Грузинская делегация также посетила Аллею шехидов в Баку, возложив венок к мемориалу "Вечный огонь".