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    Министр обороны Грузии посетит Азербайджан

    Тинатин Хидашели отправилась в двухнедельное турне в страны Северной Америки и Европы

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в начале декабря посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Грузии. 

    19 ноября министр обороны Т. Хидашели отправилась в двухнедельное турне в страны Северной Америки и Европы. Официальные встречи министр обороны начнет с Канады, затем отправится в Нью-Йорк, где встретится с руководителями миротворческих миссий ООН, после чего проведет ряд важных переговоров в Европе. Двухнедельное турне завершится визитом в Баку.

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