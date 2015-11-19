Министр обороны Грузии посетит Азербайджан

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели в начале декабря посетит Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Грузии.

19 ноября министр обороны Т. Хидашели отправилась в двухнедельное турне в страны Северной Америки и Европы. Официальные встречи министр обороны начнет с Канады, затем отправится в Нью-Йорк, где встретится с руководителями миротворческих миссий ООН, после чего проведет ряд важных переговоров в Европе. Двухнедельное турне завершится визитом в Баку.