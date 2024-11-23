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Министр: Главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на высоком уровне

Министр: Главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на высоком уровне Подчеркнутая президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым мощь армии, профессионализм и самоотверженность военнослужащих вдохновляют личный состав и усиливают ответственность перед лицом возможных провокаций.
Армия
23 ноября 2024 г. 15:31
Министр: Главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на высоком уровне

Подчеркнутая президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым мощь армии, профессионализм и самоотверженность военнослужащих вдохновляют личный состав и усиливают ответственность перед лицом возможных провокаций.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов на служебном совещании в Министерстве обороны.

На совещании до участников были доведены задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией.

Министр дал указания по продолжению планомерной работы по дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий личного состава согласно соответствующим поручениям Верховного главнокомандующего.

Коснувшись задач, вытекающих из заявлений президента Ильхама Алиева на открытии Парка Победы, и других выступлений главы государства, министр обороны отметил, что главой государства созданы все возможности для поддержания боеспособности нашей армии на самом высоком уровне.

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Версия на английском языке Minister: Re-emphasizing strength of Azerbaijan Army by Ilham Aliyev further increases responsibility against any provocations
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: Ali Baş Komandanın Ordumuzun gücünü bir daha qeyd etməsi istənilən təxribatlara qarşı məsuliyyətimizi artırır

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