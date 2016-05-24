Министр обороны: Дорабатываются некоторые детали встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Очередная встреча пройдет в Грузии

Тбилиси. 24 мая. REPORT.AZ/ "В июле этого года в Грузии состоится очередная трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции. На встрече обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности, ряд важных вопросов по трехстороннему сотрудничеству. На данный момент дорабатываются некоторые детали встречи".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявила министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.

"Мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном и Турцией в сфере обороны. На днях в Азербайджане состоялась трехсторонняя встреча, на которой мы обсудили ряд важных вопросов. Думаю, что подобные встречи укрепят наши связи в военной области", - сказала министр.