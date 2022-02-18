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Хулуси Акар: Делаем все возможное для поддержания справедливой борьбы Азербайджана

Хулуси Акар: Делаем все возможное для поддержания справедливой борьбы Азербайджана «Мы, насколько это возможно, стараемся поддерживать справедливую борьбу наших друзей, братьев в таких дружественных и братских странах, как Азербайджан и Ливия».
Армия
18 февраля 2022 г. 12:55
Хулуси Акар: Делаем все возможное для поддержания справедливой борьбы Азербайджана
Хулуси Акар

«Мы, насколько это возможно, стараемся поддерживать справедливую борьбу наших друзей, братьев в таких дружественных и братских странах, как Азербайджан и Ливия».

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом после заседания министров обороны стран-членов НАТО заявил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Наш регион переживает напряженный период. Состоялось двухдневное заседание министров обороны стран-членов НАТО, в ходе которой были обсуждены региональные и глобальные вопросы повестки дня альянса, главным из которых являлся украинский», - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar NATO müdafiə nazirlərini Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı məlumatlandırıb

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