Министр обороны дал поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Вначале были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена его память

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

Вначале были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена его память.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Затем в клубе военного училища состоялась встреча с офицерами, курсантами и профессорско-преподавательским составом училища.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал государственный гимн.

В своем выступлении министр обороны поведал об исторической значимости победы в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева. Была особо подчеркнута важная роль моральной и политической поддержки братской Турции во время войны.

Поздравив личный состав с началом нового учебного года, министр отметил, что высоко ценит героизм и доблесть, проявленные воспитанниками Военного училища во время Отечественной войны.

Министр обороны отметил, что кадровые реформы, проводимые в Азербайджанской Армии с применением передовых технологий, играют значимую роль в усилении нашей армии.

Отмечалось, что приведение программы подготовки военных специалистов в Высшем военном училище в соответствие с программами, применяемыми в военных школах Национального университета обороны Турции, является одним из важных шагов в направлении подготовки профессиональных офицерских кадров в Азербайджанской Армии.

Затем генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался нуждами курсантов и пожелал им успехов в учебе и дальнейшей службе.

В заключение Министр обороны дал соответствующие поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне.