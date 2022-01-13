О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны дал поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне

Министр обороны дал поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева. Вначале были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена его память
Армия
13 января 2022 г. 10:57
Министр обороны дал поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева.
Вначале были возложены цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена его память.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Затем в клубе военного училища состоялась встреча с офицерами, курсантами и профессорско-преподавательским составом училища.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал государственный гимн.

В своем выступлении министр обороны поведал об исторической значимости победы в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева. Была особо подчеркнута важная роль моральной и политической поддержки братской Турции во время войны.

Поздравив личный состав с началом нового учебного года, министр отметил, что высоко ценит героизм и доблесть, проявленные воспитанниками Военного училища во время Отечественной войны.

Министр обороны отметил, что кадровые реформы, проводимые в Азербайджанской Армии с применением передовых технологий, играют значимую роль в усилении нашей армии.

Отмечалось, что приведение программы подготовки военных специалистов в Высшем военном училище в соответствие с программами, применяемыми в военных школах Национального университета обороны Турции, является одним из важных шагов в направлении подготовки профессиональных офицерских кадров в Азербайджанской Армии.

Затем генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался нуждами курсантов и пожелал им успехов в учебе и дальнейшей службе.
В заключение Министр обороны дал соответствующие поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоDefense minister sets instructions on organization of military education system at higher level
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov hərbi təhsilin yüksək səviyyədə təşkili üçün tapşırıqlar verib

Самое важное

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
13 января 2022 г. 01:43
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
Президент: Сейчас на территории, подконтрольной российским миротворцам, проживают 27 тысяч человек
12 января 2022 г. 22:11
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
Президент: Лачынский коридор находится под нашим контролем
12 января 2022 г. 21:06
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
Ильхам Алиев: Если тот или иной чиновник замарает себя, то наказание будет очень жестким
12 января 2022 г. 20:28
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
Президент прокомментировал рост цен на хлеб
12 января 2022 г. 20:13
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2022 г. 14:12
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном
12 января 2022 г. 10:53
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi