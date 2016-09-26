Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Азербайджан

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, делегация, возглавляемая министром обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенантом Андреем Равковым, прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, во время визита гости проведут ряд встреч и посетят 2-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX-2016.
Визит продлится до 29-го сентября.
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