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    Министр обороны Беларуси прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Делегация посетит 2-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX-2016

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, делегация, возглавляемая министром обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенантом Андреем Равковым, прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, во время визита гости проведут ряд встреч и посетят 2-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX-2016.

    Визит продлится до 29-го сентября.

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