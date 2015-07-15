Министр обороны: Азербайджанский народ требует скорейшего освобождения оккупированных территорий

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял находящегося с официальным визитом в Азербайджане первого заместителя министра обороны Казахстана, начальника Генштаба ВС генерал-полковника Сакена Жасузакова.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на встрече стороны выразили удовлетворение дружескими и братскими отношениями между двумя странами, обсудили вопросы сотрудничества в военной, военно-технической сферах, вопросы укрепления взаимного доверия, а также региональной безопасности Азербайджана и Казахстана.

Затрагивая вопрос о военно-политическом положении в регионе, министр обороны сказал, что азербайджанские территории все еще находятся под оккупацией и азербайджанский народ, у которого переполнилась чаша терпения, требует скорейшего освобождения оккупированных территорий. В то же время З.Гасанов сообщил, что нагорно-карабахский конфликт создает угрозу стабильности в регионе. Он подчеркнул важность решения проблемы в рамках норм и принципов международного права.

Замминистра обороны Казахстана выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Гость отметил, что Вооруженные силы, развитие военной и оборонной инфраструктуры и промышленности в Азербайджане находятся на высоком уровне, и что его страна обязательно воспользуется этим опытом.

Далее состоялся обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества Азербайджана и Казахстана и вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече участвовал военный атташе Казахстана в Азербайджане, полковник Алмас Базарбаев.