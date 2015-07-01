​Министр обороны: Азербайджанская армия способна в любой момент освободить свои оккупированные территории

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Литве министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны этой страны Юозасом Олекасом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны.

В сообщении говорится, что в соответствии с протоколом, на церемонии официальной встречи министры обороны прошли перед почетным караулом.

После того, как были озвучены гимны двух стран, состоялась встреча министров один на один.

Затем прошла встреча в расширенном составе с участием делегаций министров. На встрече обсудили перспективы региональной безопасности, вопросы развития Вооруженных сил и расширения двустороннего военного сотрудничества.

Выразив признательность за официальное приглашение и гостеприимство, З.Гасанов проинформировал литовского коллегу о военно-политической ситуации в южно-кавказском регионе, военной агрессии Армении против Азербайджана, положении беженцев и вынужденных переселенцев.

З.Гасанов заявил, что применение некоторыми государствами и структурами двойных стандартов в подходе к справедливому урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана вызывает обеспокоенность: "Однако всем должно быть известно, что при поддержке президента Ильхама Алиева на сегодняшний день Азербайджан обладает сильной, могучей и оснащенной современным оружием армией. Азербайджанская армия готова и способна в любой момент освободить свои оккупированные территории. Никто не должен сомневаться в этом. Это вопрос времени.

Выступающие за мир государства и дружественная нам Литва должны показать агрессору свою резкую позицию и потребовать безоговорочного вывода захватнических сил с оккупированных территорий Азербайджана".

Затем состоялся обмен мнениями вокруг представляющих взаимный интерес вопросов.

Визит завершится 2 июля.