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Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами

Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания с большими успехами, высокой боеготовностью и профессионализмом.
Армия
26 июня 2023 г. 12:42
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами

Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания с большими успехами, высокой боеготовностью и профессионализмом.

Как передает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в интервью телеканалу CBC.

"105-ую годовщину армия Азербайджана отмечает в сложной оперативной обстановке, но с большими успехами, высокой боеготовностью и профессионализмом. Вы знаете, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал одну из воинских частей азербайджанской армии. В своем выступлении господин президент дал высокую оценку служебной боевой деятельности азербайджанской армии. Под его личным руководством, несмотря на сложную оперативную обстановку в армии, продолжаются вопросы реорганизации, которые затрагивают основные направления развития вооруженных сил – это вопросы строительства вооруженных сил, его структуры, обучение во всех областях, военное образование, подготовка личного состава, подготовка специалистов, вопросы вооружения и ряд вопросов, которые в итоге, как отметил наш верховный главнокомандующий, вывели азербайджанскую армию на уровень одной из сильнейших. Вы знаете, что в последних рейтингах особо отмечается высокий профессионализм армии Азербайджана" - сказал министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan Ordusu 105 illiyini böyük uğurla qeyd edir”
Версия на английском языке Minister: Azerbaijani Army celebrates 105th anniversary with great success

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