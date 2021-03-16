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Министр обороны Азербайджана заслушал доклады о ходе учений

Министр обороны Азербайджана заслушал доклады о ходе учений Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе оперативно-тактических учений на макете местности.
Армия
16 марта 2021 г. 18:51
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады о ходе учений

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск, командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе оперативно-тактических учений на макете местности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Одновременно, согласно плану учений, на основе данных, полученных в результате разведки местности, были уточнены задачи и организовано взаимодействие войск на макете местности.

Министр дал соответствующие указания по управлению войсками.

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Версия на английском языке ФотоZakir Hasanov heard reports on progress of exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov təlimlərin gedişi barədə məruzələri dinləyib

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